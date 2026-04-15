В Steam Machine тестируют способ повысить стабильность игр на 8 ГБ VRAM

Steam Machine и видеокарты с 8 ГБ памяти получили новый подход к работе с VRAM в Linux благодаря патчу, который меняет приоритеты распределения графической памяти между приложениями и может снизить влияние фоновых процессов на производительность игр.

В сегменте видеокарт среднего уровня часто встречаются решения с 8 ГБ видеопамяти. Такой же объем заявлен и для Steam Machine. Подобная конфигурация позволяет запускать современные игры в разрешении 1920 x 1080, однако в ряде проектов с высокой нагрузкой на графику пользователям приходится уменьшать настройки качества изображения из-за ограничений по памяти.

Обычно проблему нехватки VRAM пытаются решать за счет оптимизации ресурсов, включая технологии сжатия текстур. Однако в Linux рассматривается другой вариант, связанный не с уменьшением потребления памяти, а с изменением логики ее распределения между запущенными процессами.

Инженер программного обеспечения Натали Вок, сотрудничающая с Valve, подготовила патч для ядра Linux, который корректирует систему приоритетов при работе с видеопамятью. В стандартной конфигурации операционная система распределяет VRAM между всеми активными приложениями без выделения приоритетов, из-за чего часть памяти могут занимать фоновые программы.

К таким приложениям относятся, например, клиент Steam, веб-браузер и Discord. При одновременной работе они способны занимать несколько гигабайт графической памяти, что особенно заметно на системах с ограниченным объемом VRAM.

В одном из тестовых сценариев приводится пример с игрой Cyberpunk 2077. В стандартных условиях игре доступно около 6,1 ГБ видеопамяти, тогда как для стабильной работы требуется примерно 7,4 ГБ. Недостающий объем переносится в оперативную память, которая значительно медленнее видеопамяти, что приводит к падению производительности.

Разработанный патч изменяет этот механизм. Он вводит маркировку памяти, используемой активной игрой, как защищенной. После этого система Linux перераспределяет ресурсы таким образом, чтобы в первую очередь освобождать VRAM от данных фоновых приложений и только затем задействовать более медленную оперативную память.

В результате приоритет получает запущенная игра, а данные второстепенных процессов могут быть перемещены в RAM раньше, чем произойдет вытеснение игровых ресурсов.

На данный момент решение работает только с графическими ускорителями AMD и Intel. Это делает его потенциально совместимым с архитектурой Steam Machine, где используется графика соответствующего типа.

