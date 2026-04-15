Игру 007: First Light про Джеймса Бонда добавили в список желаемого 3 млн человек

Игру 007: First Light про Джеймса Бонда от студии IO Interactive добавили в вишлист 3 млн человек. Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и отметили, что готовятся к релизу тайтла.

© Чемпионат.com

Оригинальная игра по «Джеймсу Бонду» выйдет в 2026 году на ПК и консолях. В тайтле Бонд — новичок в британской разведке MI6. Ему предстоит участвовать в своих первых операциях, продемонстрировать все свои навыки и умения перед тем, как стать тем самым легендарным шпионом в мире.

Релиз 007: First Light состоится 27 мая на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и ПК. Проект выйдет с полной поддержкой русского языка, включая озвучку.