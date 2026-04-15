Опубликованы результаты второго дня групповой стадии IEM Rio 2026 в CS 2

14 апреля прошёл второй день группового этапа Intel Extreme Masters Rio 2026 в Counter-Strike 2.

В ходе второго дня место в плей-офф обеспечили Team Falcons, Team Vitality, FURIA и MOUZ. 15 апреля пройдут матчи на вылет и место в плей-офф.

Результаты IEM Rio 2026 после второго игрового дня

Группа А

16:00, верхняя сетка. Team Vitality (Европа) 2:1 G2 Esports (Европа)

16:00, нижняя сетка. Gentle Mates (Испания) 1:2 RED Canids (Бразилия)

18:30, верхняя сетка. Team Spirit (Россия) 0:2 Team Falcons (Европа)

18:30, нижняя сетка. 3DMAX (Франция) 2:0 Team Liquid (Европа)

Группа B

21:00, верхняя сетка. FURIA (Бразилия) 2:1 Natus Vincere (Европа)

21:00, нижняя сетка. B8 (Европа) 2:0 Passion UA (Европа)

23:30, верхняя сетка. Aurora Gaming (Европа) 0:2 MOUZ (Европа)

23:30, нижняя сетка. Legacy (Бразилия) 0:2 HOTU (Россия)

IEM Rio 2026 проходит с 13 по 19 апреля. 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 300 тыс.