PlayStation 6 Lite назвали потенциальным «кошмаром» для игровой индустрии

Sony не планирует выпускать облегченную версию консоли PlayStation 6, несмотря на появившиеся раннее слухи. Подобное устройство могло бы создать значительные сложности для разработчиков игр, сообщает WCCFtech со ссылкой на инсайдера Kepler_L2.

Обсуждение гипотетической бюджетной версии консоли усилилось на фоне сообщений о том, что базовая PlayStation 6 может с ценой, сопоставимой со стартовой стоимостью PlayStation 5 Pro. В утечках утверждалось, что версия Lite могла бы получить тот же APU AMD Canis, который, по предварительным данным, рассматривается для портативной версии PlayStation 6.

Однако, по словам Kepler_L2, подобная архитектурная унификация не решает ключевых проблем. Портативное устройство изначально проектируется с приоритетом энергоэффективности и рассчитано на работу с дисплеем разрешения Full HD. В то же время стационарная консоль должна обеспечивать качественное изображение на больших экранах, включая 4K-телевизоры, что требует принципиально иных вычислительных ресурсов.

Инсайдер подчеркивает, что ограниченный по энергопотреблению APU не способен стабильно работать на высоких частотах, необходимых для достижения соответствующего уровня производительности. Это создает риски фрагментации платформы и усложняет процесс оптимизации игр.

Дополнительным фактором неопределенности остается политика Sony в отношении поддержки портативных устройств. Пока неясно, будет ли компания требовать от разработчиков обязательной адаптации проектов под мобильную версию консоли. В случае отсутствия такого требования часть игр может не получить версии для портативной платформы.