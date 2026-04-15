Даже глава Xbox признал: Game Pass стал слишком дорогим для игроков

Внутренняя записка нового руководителя Xbox, Аши Шармы, попала в распоряжение СМИ. В ней она говорит: подписка Game Pass стала слишком дорогой для обычных игроков. Напомним, за последние 15 месяцев Microsoft дважды повышала цену на Game Pass.

© Ferra.ru

«Game Pass — главное в мире Xbox <…> В последнее время подписка стала слишком дорогой, и нам нужно сделать её выгоднее <…> Но для этого потребуется время», — говорится в записке.

Как отмечают СМИ, ещё рано говорить, что «Xbox ждёт возрождение». Есть риск, что компания вместо упрощения запутает игроков ещё большим количеством разных планов подписки, либо цены действительно упадут, но пострадает наполнение сервиса.