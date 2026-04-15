Blizzard выпустила Overwatch для Switch 2 с поддержкой 60 fps

Blizzard выпустила шутер Overwatch для консоли Nintendo Switch 2, которая ранее была доступна только на старой консоли. Об этом сообщает DTF.

В обновленной версии разработчики улучшили графику и качество звука, а также повысили производительность проекта до 60 кадров в секунду как в портативном режиме, так и в режиме док-станции при подключении к ТВ.

Одновременно с запуском состоялся старт второго сезона под названием «Вершина». В рамках обновления в игру добавлен новый персонаж Сьерра. Согласно сюжету, персонаж присоединяется к Overwatch в ходе поисков своей матери, участвовавшей в программе по созданию суперсолдат.

Также в игре стартовало временное событие «Операция Гранд-Меса», рассчитанное на три недели. Пользователям предлагается выполнять внутриигровые задания для раскрытия сюжетной линии нового героя.

Кроме того, разработчики обновили карту «Антарктический полуостров», вернули систему голосования за лучших игроков матча с возможностью взаимодействия через голосовой чат, а также добавили новые косметические предметы для ряда персонажей.

