После повышения цен продажи PS5 в Японии упали до уровня Xbox Series X/S

Последнее повышение цен Sony в Японии ожидаемо снизило интерес к PlayStation 5. По данным Famitsu, продажи за неделю с 30 марта по 5 апреля оказались низкими: PS5 Pro разошлась тиражом 840 единиц, а стандартная PS5 с дисководом – 558 единиц.

При этом японская версия PS5 Digital Edition, которая стоит дешевле, но имеет языковые ограничения, показала сильный результат – 12 141 проданная консоль. На неё пришлась основная часть продаж PS5 за этот период (13 539 единиц).

Это контрастирует с успехом Nintendo Switch 2, которая менее чем за год разошлась тиражом свыше 5 миллионов устройств, тогда как PS5 достигла отметки в 7,5 миллиона.

Данные о продажах консолей в Японии с 30 марта по 5 апреля:

Switch 2 – 59 543 единицы;

PS5 Digital Edition – 12 141 единица;

Switch OLED – 7 468 единиц;

Switch Lite – 4 807 единиц;

Switch – 4 067 единиц;

PS5 Pro – 840 единиц;

PS5 – 558 единиц;

Xbox Series X – 525 единиц;

Xbox Series X Digital Edition – 278 единиц;

Xbox Series S – 129 единиц.

Текущие цены на модели:

PS5 Digital Edition (Япония) – 55 000 йен ($344);

PS5 Digital Edition – 89 980 йен ($562);

PS5 – 97 980 йен ($612);

PS5 Pro – 137 980 йен ($862).

На внутреннем рынке, вероятно, продолжится спад продаж более дорогих и многоязычных моделей, включая PS5 Pro. Без заметного снижения цен Sony будет сложно нарастить продажи этих версий. Ситуацию усложняет быстрый рост популярности Switch 2. Пока неясно, как компания собирается реагировать, однако сам факт выпуска модели с языковыми ограничениями указывает на попытку удержать позиции на домашнем рынке.