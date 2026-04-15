2nd EVE предлагает примерить рясу космической монахини

14 апреля студия Gamer Cloud выпустила в раннем доступе Steam фантастический 2,5D-боевик 2nd EVE.

Как водится, наступило будущее. Примерно через сто лет астероид проломит Луну и ее осколки начнут угрожать самому существованию жизни на Земле. Волей-неволей человечеству придется объединиться перед этой угрозой и снарядить корабли с десятками тысяч замороженных поселенцев в направлении системы Альфа Центавра. Необходимость выведения людей из криосна привела к созданию новой отрасли медицины, объединяющей медитацию, религию и науку.

Вы — старшая сестра ковчега «Аргос» по имени Зола, фактически второй человек после капитана на этом судне. Вскоре после активации варп-двигателей вы замечаете блуждающих по палубам зомбиподобных существ. К счастью, не весь бодрствующий персонал перевоплотился в безумных убийц, но именно на ваши плечи ложится задача расследования произошедшего. Ведь прямо сейчас сошедший с ума капитан заперся в своей каюте и принудительно пробуждает поселенцев, по сути, убивая их.

В 2nd EVE мы наблюдаем за происходящим сбоку, иногда получая возможность войти в найденные двери или продвинуться в глубь декораций. Помимо дружественных NPC мы встречаем разнообразных врагов, которые довольно быстро отъедают здоровье монашки. К счастью, она и сама не промах. По мере накопления соответствующих баллов и открытия полезных способностей героиня учится разным типам ударов и дополнительным приемам вроде рывка вперед или толчка силой мысли.

Внешне игра достаточно симпатичная, атмосферой и сюжетом немного напоминает System Shock 2. Симптомов полноценной «метроидвании» сходу обнаружить не удалось (хотя «заряженная» атака и помогла расчистить несколько завалов на пути героини), однако внешне игра определенно имеет что-то общее с 2D-выпусками серии Metroid. Зато по локациям разбросаны — как это заведено в играх про бедствующие космические корабли — дневники членов экипажей и ценные вещи. Анимации персонажей хорошо читаются, правда, пока временами кажутся несколько неловкими. В субтитрах на русском языке встречаются опечатки.

Разумеется, какой именно 2nd EVE окажется в итоге, сказать сложно. Авторы утверждают, что фаза Early Access продлится не менее 10 месяцев. Из обещанных 10 глав в ранней версии доступны 3.