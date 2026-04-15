Sony представила OLED-монитор Inzone M10S II с частотой до 720 Гц

Sony представила флагманский игровой монитор Inzone M10S II, разработанный при участии Fnatic для пользователей, предъявляющих повышенные требования к скорости отклика и частоте обновления. Об этом сообщает NotebookCheck.

Новинка оснащена 26,5-дюймовой OLED-панелью с разрешением 2560 х 1440 пикселей и частотой обновления 540 Гц. В специальном киберспортивном режиме показатель может достигать 720 Гц со снижением разрешения до 1280 х 720 пикселей. Время отклика заявлено на уровне 0,02 мс, что соответствует одному из самых низких значений в классе.

Дисплей выдает яркость 335 нит с пиковыми значениями до 1500 нит. Контрастность достигает 1 500 000:1, а цветовой охват — 99,5% пространства DCI-P3. Экран получил антибликовое покрытие и сертификацию TUV Rheinland, подтверждающую сниженный уровень синего света и отсутствие мерцания. Поддерживаются форматы HDR10 и HLG.

В ПО монитора представлен набор инструментов для геймеров: счетчик FPS, экранный прицел, таймер, режимы снижения задержки и улучшение видимости в темных сценах. Устройство также получило регулируемую подставку с возможностью изменения высоты (до 120 мм), угла наклона и поворота, а также поддержку креплений стандарта VESA.

Набор интерфейсов представлен портом DisplayPort 2.1 UHBR13.5, двумя HDMI 2.1, USB Type-B, двумя USB Type-A и аудиоразъемом 3,5 мм.

Рекомендованная розничная цена Inzone M10S II составляет $1099,99 (около 83,4 тыс. руб.).

