NVIDIA выпустит видеокарты RTX 5060 и 5060 Ti с 9 ГБ памяти

Компания NVIDIA готовит новые версии бюджетных видеокарт GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti. По данным китайских инсайдеров, корпорация заказала производство чипов с 9 ГБ видеопамяти вместо имеющихся прямо сейчас 8 ГБ.

Так, будущие модели должны поступить в продажу в конце мая — начале июня 2026 года. Основной особенностью моделей станет переход на новые модули GDDR7 ёмкостью 3 ГБ. Минусом подобного решения станет шина памяти: в новых версиях она составит 96 бит вместо привычных 128 бит, что в теории негативно скажется на производительности.

Переход на производство RTX 5060 и RTX 5060 Ti с 9 ГБ видеопамяти должен помочь NVIDIA снизить себестоимость чипов. В новых моделях компания будет использовать три модуля видеопамяти вместо привычных четырёх, что частично поможет пережить кризисные времена дефицита памяти.