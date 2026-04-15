Классическая трилогия Gothic начнет выходить на PlayStation и Xbox с июля

Издатель THQ Nordic совместно со студией Alkimia Interactive объявили о скором выпуске классической трилогии Gothic на консолях PlayStation и Xbox. Соответствующее сообщение опубликовано в профиле X (ранее Twitter) франшизы.

Проект Gothic Classic выйдет 28 июля и будет доступен на PlayStation 4 и 5, а также Xbox One и Series X/S.

Gothic II: Complete Classic, включающее дополнение «Ночь Ворона», запланировано к релизу на 29 сентября.

Gothic 3 Classic поступит в продажу 24 ноября. Стоимость каждой игры составит $30 долларов или €30 в зависимости от региона.

Анонс консольной версии Gothic Classic Trilogy состоялся в августе 2025 года, однако конкретные сроки выхода стали известны только сейчас.

Кроме того, до конца года первая часть серии будет адаптирована для мобильных устройств под управлением iOS. Версия для Android официально не была анонсирована.

Помимо этого компания готовит к выходу ремейк оригинальной игры — Gothic Remake. Ее релиз намечен на 5 июня 2026 года для ПК и консолей текущего поколения.

