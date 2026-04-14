Как открыть воздушный шар в Crimson Desert: гайд
Воздушный шар — не такое уж и секретное транспортное средство в Crimson Desert. Портал gamerant.com рассказал, как открыть его и отправиться в небеса для съемки красивых скриншотов.
Чертежи воздушного шара спрятаны в особняке Гленбрайт к югу от Хернанда. Охрана будет враждебна к игроку в любом случае, поэтому со стражниками можно сразиться, или пробраться внутрь скрытно.
- Отправляйтесь на первый этаж и откройте секретную дверь рядом с лестницей. Поищи картину с лошадями — там спрятан ключ к подвалу.
- Поднимитесь по лестнице и возьмите кинжал с рубинами, который выставлен на витрине.
- Спуститесь в коридор и найдите комод рядом с книжным шкафом, стоящим у статуи. Откройте его — внутри должно быть колесо. Поверните его так, чтобы канделябр рядом сфокусировал свет на кристалле статуи.
- После этого деревянная панель слева отъедет в сторону — возьмите кинжал с сапфирами, который спрятан за ней.
- Отправляйтесь в офис графа и вставьте оба кинжала в слоты в камине. Они отроют тайный ход, который ведет в подвал.
- Заберите чертеж — он лежит на полу.
Получив чертеж, отправьте своих товарищей в мастерскую к северу от особняка — это делается через меню миссий, где должно появиться поручение по строительству воздушного шара. Он будет готов через восемь игровых часов. После этого шар можно вызывать как транспортное средство.