Как открыть воздушный шар в Crimson Desert: гайд

Воздушный шар — не такое уж и секретное транспортное средство в Crimson Desert. Портал gamerant.com рассказал, как открыть его и отправиться в небеса для съемки красивых скриншотов.

© Steam

Чертежи воздушного шара спрятаны в особняке Гленбрайт к югу от Хернанда. Охрана будет враждебна к игроку в любом случае, поэтому со стражниками можно сразиться, или пробраться внутрь скрытно.

Отправляйтесь на первый этаж и откройте секретную дверь рядом с лестницей. Поищи картину с лошадями — там спрятан ключ к подвалу. Поднимитесь по лестнице и возьмите кинжал с рубинами, который выставлен на витрине. Спуститесь в коридор и найдите комод рядом с книжным шкафом, стоящим у статуи. Откройте его — внутри должно быть колесо. Поверните его так, чтобы канделябр рядом сфокусировал свет на кристалле статуи. После этого деревянная панель слева отъедет в сторону — возьмите кинжал с сапфирами, который спрятан за ней. Отправляйтесь в офис графа и вставьте оба кинжала в слоты в камине. Они отроют тайный ход, который ведет в подвал. Заберите чертеж — он лежит на полу.

Получив чертеж, отправьте своих товарищей в мастерскую к северу от особняка — это делается через меню миссий, где должно появиться поручение по строительству воздушного шара. Он будет готов через восемь игровых часов. После этого шар можно вызывать как транспортное средство.