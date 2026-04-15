Лучшие игры на PlayStation 5: топ-20 тайтлов в разных жанрах

К 2026 году PlayStation 5 остается самой современной игровой консолью от PlayStation. Оригинальная приставка PS5 вышла в 2020 году, а версия Pro — в 2024-м. За это время на консоли выпустили множество крутых игр — как эксклюзивов, которые доступны только в PlayStation Store, так и культовых мультиплатформенных блокбастеров. «Лента.ру» публикует коллекцию лучших игр на PS5 в разных жанрах — от самых новых до тайтлов, которые уже успели стать классикой.

Ghost of Yotei

Эксклюзив для PS5. Ghost of Yotei не является прямым продолжением Ghost of Tsushima: действие новой части разворачивается спустя триста лет после событий первой игры.

За это время многое изменилось: на дворе начало эпохи Эдо, когда в Японии только завершилась гражданская война. Место действия сместилось на север страны, где находится остров Эдзо (современный Хоккайдо). Именно здесь расположен вулкан Йотей, давший название игре.

В центре сюжета — девушка-наемница по имени Ацу. Много лет назад преступная группировка «Шестерка Йотей» расправилась с ее семьей, а саму героиню оставила умирать, приколов катаной к горящему дереву. Однако Ацу выжила, овладела искусством боя и вернулась в родные края. Теперь девушкой движет жажда мести. Ее цель — уничтожить шестерых врагов: Змею, Они (демон по-японски), Лису, Паука, Дракона и лорда Сайто, который выступает главным антагонистом в игре. Список имен Ацу всегда носит с собой. При этом за голову самой девушки назначена награда, поэтому в пути ей придется отбиваться от множества преследователей.

Death Stranding 2: On the Beach

Эксклюзив для PS5 от легендарного геймдизайнера Хидео Кодзимы. По сюжету, с момента финала первой части игры прошло одиннадцать месяцев. Тогда человечество получило отсрочку от неминуемой гибели, а внедрение хиральной сети позволило наконец соединить все регионы США.

Организация BRIDGES, которая обеспечивала доставку для новообразованного правительства Объединенных Городов Америки (UCA), была ликвидирована. На смену пришла автоматизированная система: управление логистикой и коммуникациями перешло к сетям дронов и роботам-курьерам, полностью заменившим живых сотрудников. Несмотря на то, что Сэм смог предотвратить последний Выход смерти, процесс вымирания человечества не остановился. Оказалось, что Выходы смерти — проявление эволюционного механизма, который позволяет Земле периодически избавляться от целых видов.

Завершив свою миссию, бессмертный курьер отошел от дел и укрылся вместе с приемной дочерью Лу в секретном убежище. Однако вскоре там появляется его давняя знакомая Фрэджайл: она просит Сэма отправиться в Мексику, чтобы интегрировать регион в хиральную сеть. Курьер соглашается, выдвинув встречные условия: Фрэджайл должна присмотреть за Лу на время его отсутствия, а после завершения похода — стереть все данные о нем из архивов UCA.

Вернувшись после задания, Сэм видит, что убежище подверглось нападению. Фрэджайл остается в живых, но Лу погибает. Вскоре ему открывается правда о девочке, которая переворачивает весь его мир.

Doom: The Dark Ages

Приквел к игре Doom 2016 года. События разворачиваются в техно-средневековом мире задолго до того, как силы ада вторглись на Землю и Марс. В центре повествования — воин по прозвищу Палач Рока, усиленный древней расой Творцов. Его отправили на помощь людям в войне с демонами, стремящимися завладеть Аргент-Сердцем — могущественным источником силы.

Однако Палач действует не полностью по своей воле: его разум подавлен устройством под названием Привязь, через которое Крид Творец управляет его действиями. Герою предстоит сразиться с силами ада и спасти важный артефакт, даже если это будет стоить ему жизни.

Clair Obscur: Expedition 33

Действие Clair Obscur разворачивается в мире темного фэнтези, который отсылает к Прекрасной эпохе. Так называют период европейской истории перед Первой мировой войной, он прочно ассоциируется с прогрессом и миром. События происходят на вымышленном острове Люмьер: согласно лору игры, он оказался оторван от материка в результате Раскола — грандиозной катастрофы, изменившей мир.

Над островом возвышается Монолит — гигантская гора, на которой высечено число. Ежегодно великанша по имени Художница обновляет это число, уменьшая его на единицу. После этого всех жителей Люмьера, достигших указанного возраста, уничтожают: в ходе ритуала под название «гоммаж» они обращаются в прах. Чтобы положить конец правлению Художницы, местные жители каждый год организуют экспедицию на материк. В путь обычно отправляют тех, кому в любом случае суждено погибнуть в наступающем году.

Игра стартует в момент, когда число на горе меняется с 34 на 33. Снаряжается новая экспедиция, в состав которой входят четверо главных героев: трое 32-летних — Гюстав, Люнэ и Сиэль, — а также 16-летняя Маэль, приемная сестра Гюстава, потерявшая родителей из-за гоммажа еще в детстве.

Kingdom Come: Deliverance 2

Часть серии Kingdom Come: Deliverance и прямое продолжение одноименной игры, действие которой происходило в средневековой Богемии. Главный герой — Индржих (Генри), он потерял родителей во время нападения половецких наемников, которые подчиняются королю Венгрии Сигизмунду.

События Kingdom Come: Deliverance 2 начинаются после финала первой части. Сигизмунд планирует захватить Чехию, причем настроен он решительно — уже взял в плен правителя страны. Часть населения перешла на сторону захватчика, но сопротивление, в том числе и Генри, не перестает сражаться. Вместе с верным другом Птачеком он отправляется в опасный путь, чтобы доставить послание потенциальному союзнику.

Выбор игрока напрямую влияет на развитие персонажа и доступные концовки. При этом глобальный финал не изменится, но в эпилоге главный герой может предстать как злодеем, так и человеком, сохранившим честь.

Astro Bot

Эксклюзив для PlayStation 5. По сюжету видеоигры, в открытом космосе дрейфует огромная консоль PS5, на которой обитают очаровательные роботы, похожие на людей. Коварные инопланетяне атакуют станцию, разбрасывая ее детали по всей галактике, а самих жителей похищают.

Навести порядок под силу только отважному Астро Боту. Ему предстоит спасти 300 друзей и вернуть к жизни PS5

Герой отправляется в путешествие по космосу и посещает множество планет. Перемещаться между звездными системами за секунды ему помогает верный летающий геймпад DualSense. Спасенных товарищей Астро собирает на безжизненной планете в месте крушения консоли — там роботы отдыхают, пока он в одиночку сражается с пришельцами.

Геймеров ждут не только милые персонажи, но множество уникальных миров: средневековая Япония, пустыня с древними гробницами или заснеженный Мидгард из God of War: Ragnarok.

Helldivers 2

Действие происходит в далеком будущем, а игроки берут на себя роль Адских десантников — военнослужащих космического государства Супер-Земля. Им предстоит участвовать в галактическом конфликте с тремя враждующими сторонами: насекомоподобными Терминидами, кибернетическими Автоматонами и загадочными Иллюминатами.

Бойцы сражаются за так называемую «управляемую демократию», а сцена в начале кампании выполнена в духе агитационных роликов, призывающих граждан Супер-Земли пополнять ряды армии.

Противниками выступают орды врагов под управлением искусственного интеллекта — жуки, киборги и пришельцы. В боях действует правило «дружественного огня»: союзники могут пострадать от случайных выстрелов или взрывов.

Alan Wake 2

C момента событий первой части прошло 13 лет, а писатель Алан Уэйк все еще остается в плену Темной обители, похожей на мрачный альтернативный Нью-Йорк. В этом месте властвует зло, которое питается творческой энергией своего узника. Герой находится в безвыходном положении: пока он безуспешно ищет путь к освобождению, в реальном мире набирает силу его зловещее отражение — Мистер Скрэтч.

В Alan Wake 2 появляется второй главный герой — агент ФБР Сага Андерсон. Она прибывает в Брайт Фоллс, городок, который Уэйк когда-то спас от темных сил, чтобы расследовать череду странных убийств. В ходе расследования Сага обнаруживает, что в окрестных лесах действует пугающий культ: его участники выслеживают случайных прохожих и приносят их в жертву.

Тем, кто не играл в первую часть Alan Wake, беспокоиться не стоит: сюжет сиквела достаточно самостоятельный, а ключевые моменты вселенной раскрываются через диалоги и кат-сцены

Baldur’s Gate 3

Прямое продолжение серии Baldur’s Gate, созданной по мотивам настольной ролевой системы Dungeons & Dragons.

По сюжету главный герой оказывается в плену у иллитидов — зловещих существ, напоминающих осьминогов и обладающих сверхъестественными способностями. В мозг героя внедряют личинку-головастика, которая постепенно превращает носителя в иллитида, но при этом наделяет его телепатическими способностями.

После крушения корабля, где держали пленников, герой объединяется с другими зараженными и отправляется на поиски лекарства. В пути группа встречает Хранителя из снов главного героя, который оказывается разумным иллитидом по имени Император. Он объясняет, как избавиться от личинок, и зараженные отправляются в опасное путешествие.

Atomic Heart

События происходят в альтернативном СССР 1950-х годов, где советские ученые совершили технологический рывок и наладили массовый выпуск роботов для помощи людям.

Сеттинг вселенной Atomic Heart В 1936 году советский исследователь Дмитрий Сеченов совершает прорыв: он создает программируемый жидкий модуль под названием «Полимер». Эта технология ложится в основу масштабной автоматизации, освободившей граждан СССР от тяжелого физического труда. С началом Второй мировой войны Советский Союз быстро одерживает победу. Однако в 1942 году нацисты, оказавшись на грани поражения, применяют смертельный вирус «коричневая чума», который уносит жизни миллионов людей по всему миру. В результате возникает глобальный спрос на советских роботов, которые призваны компенсировать нехватку рабочих рук. В послевоенное время Сеченов представляет новую разработку — «Коллектив 1.0», сетевой искусственный интеллект, объединяющий всех роботов в единую систему для достижения максимальной эффективности. Следующим шагом становится создание нейроконнектора «Мысль», позволяющего людям напрямую взаимодействовать с машинами через полимерные импланты. Предполагается, что одновременный запуск «Коллектива 2.0» и нейроконнекторов откроет эру пострабочего общества. Мероприятие назначено на 13 июня 1955 года, но оно оборачивается провалом, а на «Предприятии 3826» начинается хаос.

13 июня 1955 года на засекреченном «Предприятии 3826» — главном научно-исследовательском центре альтернативного Советского Союза — роботы внезапно нападают на персонал и берут объект под свой контроль. Главный герой — майор Сергей Нечаев, оперативник советской разведки с позывным П-3, близкий знакомый ученого Дмитрия Сеченова. Нечаева пригласили на «Предприятие 3826», чтобы он помог внедрить новую нейросеть в роботов, однако по пути на него напали восставшие машины.

Добравшись до объекта, П-3 выясняет, что ведущий инженер проекта саботировал работу нейросети, управляющей роботами, из-за чего те уничтожили почти всех сотрудников-людей и захватили комплекс. Сеченов поручает Нечаеву найти и обезвредить этого ученого. П-3 предстоит отправиться в полное опасностей путешествие, чтобы раскрыть тайну восстания машин.

GTA V

На PS3 и Xbox 360 игра вышла намного раньше, еще в сентябре 2013 года. Затем она появилась на ПК и более современных консолях. Действие GTA V происходит в вымышленном штате Сан-Андреас в 2013 году.

Главных героев-грабителей сразу трое: Франклин Клинтон, Майкл де Санта и Тревор Филипс. У каждого из них собственная сюжетная линия, которая раскрывается по ходу прохождения. Отдельные задания предназначены только для одного персонажа, тогда как в других участвуют двое или сразу все трое. В свободное от миссий время игрок может в любой момент переключаться между героями.

Far Cry 6

Действие разворачивается в вымышленной латиноамериканской стране Яра. Местный житель по имени Дани Рохас вступает в противостояние с жестоким диктатором Антоном Кастильо.

По сюжету в 1967 году в Яре произошла революция, в ходе которой был свергнут президент Габриэль Кастильо. В результате в стране начался кризис и продлился долгие годы. В 2014 году к власти пришел его сын, Антон Кастильо: он обещал возродить страну с помощью чудо-препарата от рака «Вивиро» из местного табака. Только вот производство этого лекарства требует применения токсичных удобрений, которые опасны для здоровья рабочих.

Спустя семь лет, столкнувшись с нехваткой рабочей силы, Кастильо вводит в стране принудительную «лотерею»: с ее помощью он выбирают тех, кто отправится на плантации. Дани вместе с друзьями пытается бежать в США, но их корабль перехватывает диктатор, разыскивающий сбежавшего сына Диего. Судно топят, Дани выживает, а его умирающая подруга Лита наказывает ему найти повстанцев из организации «Либертад».

It Takes Two

Главные герои — супруги Коди и Мэй, чей брак оказался на грани распада. Между ними накопилось множество обид, а взаимопонимание давно утрачено. Однако неожиданный подарок от их дочери — волшебная книга — дает паре шанс на примирение.

Правда, выглядит этот шанс весьма необычно: герои превращаются в кукол. Чтобы вернуть себе человеческий облик, им предстоит пройти через череду испытаний, преодолеть множество препятствий и, что самое важное, заново научиться слышать друг друга и действовать сообща.

На пути к восстановлению прежнего облика Коди и Мэй предстоит разгадывать сложные головоломки и сражаться с противниками, среди которых встречается злой пылесос и одна из игрушек их дочери.

Demon’s Souls

Эксклюзив для PS5, ремейк оригинальной одноименной игры, положившей начало целому жанру souls like — к нему относят игры, похожие на Demon's Souls и серию Dark Souls. Отличительные черты поджанра: высокая сложность, опасные локации, выполненные в духе темного фэнтези, а еще упор на тактику, без которой пройти сюжет вряд ли получится.

В Demon’s Souls игроку предстоит сражаться с демонами в фэнтезийных мирах. Играть нужно за уникального персонажа, который создается в начале игры: доступна настройка внешности, возраста и пола. Геймер может выбрать и боевой класс — всего их десять, от рыцарей до магов.

Основная задача — уничтожать демонов, чтобы забирать их души. Души служат главной игровой валютой: их можно тратить на улучшение оружия, ремонт или повышение характеристик персонажа. Помимо душ, в ходе прохождения выпадают и другие ресурсы, необходимые для дальнейшего усиления героя.

После гибели персонаж оказывается на стартовой странице, теряет часть здоровья и все накопленные души. При этом враги на локации воскресают и становятся сильнее

Но в тайтле есть возможность вернуть утраченное: если добраться до места гибели и не умереть повторно на этой же локации, собранные души не пропадут. При этом в случае повторной смерти они исчезают навсегда.

«Ведьмак 3: Дикая охота»

Главный герой — ведьмак Геральт из Ривии, профессиональный охотник на чудовищ, в детстве прошедший генетические мутации и суровые тренировки. Его приемная дочь Цири оказывается в смертельной опасности: за ней гонится Дикая Охота, загадочная потусторонняя сила, чья природа раскрывается по ходу сюжета.

Найти и спасти Цири Геральту помогают близкие союзники: могущественные чародейки Йеннифэр из Венгерберга и Трисс Меригольд, бард Лютик, краснолюд Золтан Хивай и наставник Геральта, старый ведьмак Весемир.

