Роскомнадзор оценил перспективу блокировки издателя игр Electronic Arts

Сейчас у Роскомнадзора нет планов по блокировке издателя игр Electronic Arts. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Решений уполномоченных органов либо судов в отношении ограничения доступа к указанным играм в Роскомнадзор не поступало, — передает сообщение службы РИА Новости.

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы 13 апреля оштрафовал компанию Electronic Arts Inc на два миллиона рублей за невыполнение оператором обязанности по обезличиванию персональных данных.

Electronic Arts — одна из крупнейших игровых компаний в мире и крупнейший американский независимый издатель и разработчик. Компании принадлежит несколько десятков студий по всему миру, а ее годовая выручка превышает семь миллиардов долларов.

Ей принадлежит серия шутеров Battlefield, популярный симулятор жизни The Sims, ролевые игры Mass Effect и Dragon Age, известная гоночная серия Need for Speed, многопользовательская «королевская битва» Apex Legends и права на множество других игр.