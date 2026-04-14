Roblox получил новую версию для PS5 с быстрой загрузкой

Обновлённая версия игровой платформы Roblox стала доступна на консоли PlayStation 5. Отмечается, что теперь клиент работает более плавно и отзывчиво, а время загрузки сократилось на 30%.

Разработчики отдельных игр для Roblox также рассказали, что адаптировали свои режимы под DualSense и другие особенности приставки Sony. Создатели контента отмечают, что теперь могут меньше заботиться об оптимизации проектов и уделять больше времени качеству.

Ранее студия 20th Century сообщила о планах выступить полнометражный фильм по 99 Nights in the Forest, популярному режиму для Roblox про выживание в лесу с призраками.