Disney делает фильм по популярному режиму в Roblox

Кинокомпания 20th Century Studios приобрела права на экранизацию популярной игры 99 Nights in the Forest, разработанной студией Grandma's Favourite Games на платформе Roblox. Как сообщает The Hollywood Reporter (THR), это первый случай, когда подразделение Disney берется за адаптацию видеоигры.

На данный момент к проекту пока не прикреплены ни сценарист, ни режиссер, ни продюсеры. Исполнительными продюсерами картины выступят сами разработчики игры – Алек Кифт, Мэттью Хафтон и Кэмерон Энгленд. Курировать работу от лица 20th Century Studios будет Джей Ар Янг, а сделку по правам оформляла Мишель Камме.

99 Nights in the Forest – это экшен-сурвайвал, в котором игрокам предстоит пережить 99 ночей в лесу с привидениями, пытаясь спасти четырех потерявшихся детей и сражаясь со свирепыми существами. Игре еще нет и года, однако она уже занимает седьмое место по популярности за всю историю Roblox: на ее счету почти 26 млрд посещений и рейтинг одобрения 90,6%. Пиковый онлайн проекта достигал 14,2 млн человек, что делает его третьим по этому показателю на платформе.

В Disney и 20th Century Studios Дэвид заявили, что команда Grandma's Favourite Games – это смелые и изобретательные авторы, чьи идеи изначально кинематографичны. Сами разработчики назвали сотрудничество с легендарными студиями, на фильмах которых они выросли, сюрреалистичным опытом и выразили готовность пугать аудиторию в новом медиаформате.

В THR подчеркнули, что, хотя во времена владения Fox компания 20th Century выпускала фильмы по играм (например, «Хитмэн» и «Кредо убийцы»), 99 Nights in the Forest считается первым крупным проектом такого рода после поглощения студии корпорацией Disney.

Ранее на CinemaCon представили анимационную адаптацию Bloodborne.