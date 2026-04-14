Представлен монитор-телевизор Redmi G Pro 32U QD-Mini LED

Xiaomi представила монитор Redmi G Pro 32U 2026 для работы, развлечений и гейминга, сочетающий функции монитора и телевизора. Об этом сообщает ITHome.

© Газета.Ru

Новинка оснащена 31,5-дюймовой панелью QD-Mini LED с 1152 зонами локального затемнения. Монитор поддерживает два режима отображения: разрешение 4K с частотой обновления 160 Гц и Full HD с частотой до 320 Гц, что позволяет адаптировать устройство под различные сценарии использования, такие как киберспорт и повседневные задачи.

Работа устройства обеспечивается платформой HyperOS 3, благодаря которой монитор может функционировать как полноценный смарт-телевизор с доступом к медиасервисам и приложениям.

Среди прочих характеристик отмечается пиковая яркость до 1600 нит, соответствие стандарту DisplayHDR1000, поддержка Dolby Vision, цветовой охват 98% в пространстве DCI-P3, а также 100% AdobeRGB и sRGB при заводской калибровке с точностью Delta E<1. Дополнительно заявлено низкое отражение поверхности на уровне 2,6%.

Набор интерфейсов включает HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C с поддержкой питания до 90 Вт и дополнительные USB-разъемы. Устройство также оснащено встроенной акустической системой с двумя динамиками мощностью по 5 Вт каждый.

В Китае Redmi G Pro 32U 2026 оценили в 3199 юаней (около 35,6 тыс. руб.).

