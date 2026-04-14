По Bloodborne выпустят анимационную адаптацию

По данным Variety, в Sony Pictures начали работать над адаптацией Bloodborne. Это будет анимационный проект со взрослым рейтингом. Ожидается, что в нём будет много жестокости и крови.

Над адаптацией, помимо самой Sony, работают PlayStation Productions, Lyrical Animation и блогер JackSepticEye, который считается большим фанатом игр жанра и конкретно Bloodborne.

Для фанатов Bloodborne это лучик света, поскольку релиз игры состоялся в 2015 году. С тех пор она не получила ни ремастера на PS5, ни ремейка или продолжения. Многие считают, что разработчики могли хотя бы выпустить патч для PS5, но даже этого не произошло.