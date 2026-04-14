Похоже, портативная консоль OnePlus будет использовать процессор MediaTek

Большинство портативных консолей работают на процессорах Qualcomm. Но OnePlus, судя по слухам, выбирает другой путь. Китайский инсайдер сообщил, мол, консоль OnePlus получит особую версию MediaTek Dimensity 9500. Его графическая часть будет настроена так, чтобы обеспечить мощность «как у домашней консоли».

Qualcomm делает решения мощные, но дорогие. Они сильно повышают цену устройства. MediaTek же предлагает «почти такую же производительность», пишут СМИ, но заметно дешевле.

Так, AYANEO, производитель портативок, уже несколько лет успешно использует решения MediaTek в своих устройствах.

Правда, сама OnePlus пока никаких подробностей не подтверждала.