Roblox вводит новые аккаунты для пользователей младше 16 лет

Одна из крупнейших онлайн-платформ для игр и контента Roblox вводит новые аккаунты для пользователей в возрасте до 16 лет: Roblox Kids — для тех, кому от пяти до восьми лет, и Roblox Select — для пользователей от девяти до 15 лет. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новые аккаунты появятся в июне этого года. Доступ к контенту, настройки связи и родительский контроль будут точнее согласованы с возрастом пользователей. Также Roblox проводит постоянный процесс отбора игр, доступных лицам младше 16 лет.

Обновление объединит проверку возраста, настройки на уровне учетной записи по умолчанию, рейтинги контента, текущую модерацию и расширенный родительский контроль в единую систему для юных пользователей. Те, кто младше 16 лет и прошел проверку возраста, получат доступ к большинству игр. Пользователи старше 16 лет не увидят никаких изменений в работе с Roblox.

Для пользователей Roblox Kids доступ будет ограничен играми с рейтингом «Минимальный» или «Умеренный», прошедшими трехэтапный процесс отбора. Все коммуникации будут отключены по умолчанию. Дизайн приложения будет включать отдельный цвет фона для обозначения типа аккаунта.

Для тех, у кого аккаунты Roblox Select, доступ будет ограничен играми с рейтингом «Умеренный», прошедшими трехэтапный отбор. Настройки коммуникаций по умолчанию останутся без изменений.

В ноябре прошлого года стало известно, что Roblox обяжет пользователей проходить проверку возраста.