В России заработал сервис "Игромир" с облачным геймингом

В России запустился онлайн-сервис "Игромир", который объединяет облачный гейминг и площадку цифровых товаров для игроков.

Проект стал развитием платформы "Плюс Гейминг", где ранее проходило тестирование технологии.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе компании, пользователям доступен формат облачного гейминга с почасовой оплатой. Сервис работает как для владельцев подписки, так и без нее. Игры запускаются на удаленных серверах и транслируются на устройство пользователя. В каталоге на старте поддерживается более 150 проектов из библиотек популярных платформ, включая Steam и Epic Games.

Разработчики платформы поделились с "РГ", что работа сервиса зависит от удаленности пользователя от дата-центров: заявленная зона покрытия достигает примерно 1000 километров. В нее входят, в частности, Самара, Казань, Волгоград и Санкт-Петербург. Игры доступны на устройствах с Windows, Android, iOS, macOS, ChromeOS и Linux.

Помимо гейминга, "Игромир" включает магазин цифровых товаров. Через него можно пополнять игровые аккаунты и приобретать внутриигровую валюту и контент для популярных проектов, среди которых World of Warcraft, Minecraft, Fortnite, Genshin Impact, League of Legends и Valorant.

В компании заверяют, что сервис будет развиваться и расширять функциональность в течение года. Ранее под брендом "Игромир" проводилась игровая выставка, позднее объединенная с фестивалем Comic Con. Теперь название используется не только для офлайн-мероприятий, но и для цифрового продукта.

Собственные игровые платформы, совмещающие цифровые витрины с облачным геймингом, ранее запустили многие отечественные компании, среди них, например, VK Play, Astrum Play и "МТС Fog Play".