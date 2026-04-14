В России оштрафовали издателя игр Electronic Arts на 2 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал на 2 миллиона рублей издателя видеоигр Electronic Arts за нарушение российского законодательства в области персональных данных. Об этом пишет РИА Новости.

«Мировой судья судебного участка №422 Таганского района города Москвы признал Electronic Arts Inc виновным, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оператор не выполнил свои обязательства по хранению и систематизации собираемых персональных данных пользователей.

Electronic Arts — американская публичная транснациональная корпорация, занимающаяся распространением и изданием компьютерных игр со штаб-квартирой в Редвуд-Сити, штат Калифорния. Создает и выпускает игры популярных франшиз Battlefield, Need for Speed, FIFA и других.

Недавно суд в Москве назначил Google очередной штраф за неоплату другого штрафа. Речь идет о сумме в 16 017 368 387,36 рубля.

Ранее верховный суд оставил в силе «бесконечный» штраф Google.