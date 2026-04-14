Разработчики хотят превратить Marvel Rivals из игры в подобие аниме

Разработчики Marvel Rivals из NetEase рассказали, как планируют развивать командный шутер в будущем. По словам авторов, они хотят сделать не просто игру, а некое подобие живого организма, который будет самостоятельно развиваться.

В качестве примера геймдиректор Гуанъюнь Чен привёл аниме. То есть разработчики буквально хотят превратить Marvel Rivals в «живое, движущееся аниме». Разработчик также пообещал, что в проект планируют ввести ещё сотни персонажей, чтобы у игроков всегда был интерес.

Marvel Rivals представляет собой супергеройский экшен с героями и злодеями из комиксов Marvel. Несмотря на то что тайтл потерял большую часть аудитории, он до сих пор сохраняет стабильный и высокий онлайн.