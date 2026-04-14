Вышел трейлер Fragmentary Order от создателя Escape from Tarkov

На YouTube был опубликован трейлер научно-фантастического шутера под названием Fragmentary Order, ассоциируемого с Никитой Буяновым. Судя по опубликованной информации, игра разрабатывается не студией Battlestate Games, известной по Escape from Tarkov, а отдельной командой под названием Rant, сообщает DTF.

Действие Fragmentary Order разворачивается в 2251 году. По сюжету, человечество избежало самоуничтожения благодаря корпорации Core, которая впоследствии стала одной из самых влиятельных структур в истории. Однако к моменту начала игровых событий ее доминирование подрывается новыми силами.

Игровая механика строится вокруг концепции удаленного управления клонами: пользователи выступают в роли оперативников, выполняющих корпоративные контракты в различных точках Солнечной системы. На официальном сайте проекта также представлен подробный таймлайн, охватывающий события с 1986 года.

Разработчики позиционируют Fragmentary Order как «мультиплеерный симулятор тактических сражений от первого лица нового поколения». По предварительным данным, проект будет использовать элементы extraction-шутера, предполагающего выполнение миссий с последующей эвакуацией с ресурсами.

Геймплей предполагает широкую вариативность: стиль прохождения будет зависеть не только от выбора вооружения, но и от комбинации снаряжения и специальных предметов. Также заявлена система развития, в которой игроки смогут модернизировать как собственные клоны, так и центральный хаб.

