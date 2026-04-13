Xiaomi представила дешевый 4K-монитор Redmi G27U

Xiaomi представила бюджетный геймерский 4K-монитор Redmi G27U 2026 с двумя режимами работы. Об этом сообщает ITHome.

Ключевой особенностью новинки стала возможность переключения между двумя режимами отображения: 4K с частотой обновления 160 Гц и Full HD с частотой 320 Гц.

Такой подход позволяет пользователям выбирать между максимальной детализацией изображения и повышенной плавностью, что актуально как для повседневных задач, так и для киберспортивных сценариев. Например, 4K подойдет для сюжетных игр и работы, тогда как Full HD-формат с частотой 320 Гц — в соревновательных играх.

Redmi G27U 2026 оснащен 27-дюймовой панелью Fast IPS с заявленным временем отклика 1 мс (GTG). Также устройство поддерживает стандарт DisplayHDR 400 и обеспечивает 10-битную глубину цвета. Заявленная производителем гарантия составляет три года.

Монитор Redmi G27U 2026 пока представлен только на китайском рынке по цене 1499 юаней (около 16,8 тыс. руб.), а старт продаж намечен на 17 апреля. Вероятнее всего, в ближайшем будущем новинка появится на российских маркетплейсах.

