Lenovo Legion Go 2 подорожала почти вдвое до $2850

Портативная игровая консоль Lenovo Legion Go 2 в максимальной конфигурации подорожала почти в два раза в США. Текущая цена устройства составляет $2850 вместо первоначальных $1480 на момент запуска, сообщает Videocardz.

Несмотря на существенное повышение цены, характеристики портативной консоли остались без изменений: устройство по-прежнему оснащается процессором AMD Ryzen Z2 Extreme, 32 Гб оперативной памяти и SSD-накопителем объемом 2 Тб. Таким образом, рост стоимости не обусловлен улучшением технических характеристик.

Параллельно увеличилась цена и младшей версии консоли с $1350 до $2000. Ключевое различие между модификациями сводится к объему SSD (1 Тб против 2 Тб), что фактически означает доплату порядка $850 за дополнительный терабайт хранилища.

Примечательно, что ранее ценовой сегмент около $3000 был характерен для более продвинутых решений на базе процессоров серии Ryzen AI Max, оснащенных до 96–128 Гб оперативной памяти.

Lenovo Legion GO 2 выделяется на фоне конкурентов поддержкой Windows или SteamOS, использованием 8,8-дюймового OLED-экрана с разрешением 1200p и съемными контроллерами, как в Nintendo Switch.

