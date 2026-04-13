Издание GameRant представило список лучших видеоигр всех времен

10 лучших видеоигр всех времён от GameRant — в топе Red Dead Redemption 2
Издание GameRant представило список лучших видеоигр всех времён. Рейтинг был составлен на основе голосов около 80 тыс. геймеров.
Первое место в топе заняла Red Dead Redemption 2 — культовый вестерн от компании Rockstar. Следом за ним в списке оказались The Elder Scrolls 5: Skyrim, Elden Ring и «Ведьмак 3: Дикая Охота». Пятое место занял знаменитый супергеройский проект Batman: Arkham City.
Топ-10 лучших видеоигр всех времён от GameRant
- Red Dead Redemption 2 (2018).
- The Elder Scrolls 5: Skyrim (2011).
- Elden Ring (2022).
- «Ведьмак 3: Дикая Охота» (2015).
- Batman: Arkham City (2011).
- Resident Evil 4 (2005).
- God of War (2018).
- Metal Gear Solid (1998).
- Cyberpunk 2077 (2020).
- God of War: Ragnarok (2022).