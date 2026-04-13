Издание GameRant представило список лучших видеоигр всех времен

10 лучших видеоигр всех времён от GameRant — в топе Red Dead Redemption 2

Издание GameRant представило список лучших видеоигр всех времён. Рейтинг был составлен на основе голосов около 80 тыс. геймеров.

Первое место в топе заняла Red Dead Redemption 2 — культовый вестерн от компании Rockstar. Следом за ним в списке оказались The Elder Scrolls 5: Skyrim, Elden Ring и «Ведьмак 3: Дикая Охота». Пятое место занял знаменитый супергеройский проект Batman: Arkham City.

Топ-10 лучших видеоигр всех времён от GameRant

  1. Red Dead Redemption 2 (2018).
  2. The Elder Scrolls 5: Skyrim (2011).
  3. Elden Ring (2022).
  4. «Ведьмак 3: Дикая Охота» (2015).
  5. Batman: Arkham City (2011).
  6. Resident Evil 4 (2005).
  7. God of War (2018).
  8. Metal Gear Solid (1998).
  9. Cyberpunk 2077 (2020).
  10. God of War: Ragnarok (2022).