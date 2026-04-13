В США запустили набор авиадиспетчеров среди геймеров

Федеральное авиационное управление США (FAA) начало необычную кампанию по привлечению авиадиспетчеров. Ведомство нацелилось на геймеров, выпустив видеоролик о сходстве видеоигр с управлением воздушным движением. Средняя зарплата на этой должности через три года работы составляет 155 тысяч долларов.

Прием заявок откроется 17 апреля. В FAA признают, что с 2010-х годов теряют диспетчеров быстрее, чем успевают нанимать новых. В пандемию ситуация ухудшилась. На конец 2025 года в управлении работало 13 164 диспетчера, что на 6% меньше, чем в 2015 году. При этом количество рейсов выросло на 10%, до 30,8 миллиона.

Министр транспорта Шон Даффи заявил, что ведомство должно адаптироваться к новому поколению. По его словам, у геймеров есть многие навыки, необходимые для успешной работы.