Отмененную Metro 4 на 120 Гб слили в сеть на фоне слухов о скорой презентации

В сеть слили около 120 Гб файлов отмененной игры серии Metro, разработка которой велась студией 4A Games и была прекращена в 2022 году. В архиве, как утверждается, более 20 пакетов данных, включающих игровые карты, диалоги, модели персонажей и прочий контент, сообщает Shazoo.

© Газета.Ru

Часть материалов была продемонстрирована пользователем форума Reddit, опубликовавшим скриншоты и описание ранней версии игры. Однако публикация была оперативно удалена модераторами в связи с нарушением правил, касающихся распространения нелегального контента.

Согласно утекшей информации, отмененная версия Metro 4 разрабатывалась с открытым миром и возможностью свободного перемещения как по метро, так и по поверхности. Центральным персонажем выступал Хантер, тогда как главный герой трилогии по имени Артем отходил на второй план.

Сюжетная линия опиралась на события книги «Метро 2034», возвращая в повествование ряд известных персонажей, включая Хана и Бурбона. В числе планировавшихся механик отмечается развитая система крафта с альтернативными типами боеприпасов, модифицируемый защитный костюм и расширенное взаимодействие с фракциями.

Отмечается, что распространявшие утечку каналы, включая Discord-сервер, были заблокированы.

Ранее сообщалось, что новую игру из серии Metro представят уже на следующей неделе.