Как видеоигры влияют на мозговую активность

Ученые пришли к выводам, что компьютерные игры могут оказывать положительное влияние на когнитивные функции.

© Волгоградская правда

Длительное время видеоигры рассматривались преимущественно как источник рисков. В частности, ученые и медики указывали на вероятность развития игровой зависимости, ухудшения зрения и нарушений осанки из‑за длительного пребывания за компьютером.

Как отмечает методист лаборатории психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России Елизавета Куликова, видеоигры способствуют развитию восприятия и способности быстро фиксировать разнообразные объекты, формированию зрительно‑пространственных представлений, улучшению концентрации внимания, скорости реакции и памяти, тренировке навыка многозадачности – особенно благодаря элементам геймификации и динамичным визуальным эффектам, а также нейропластическим изменениям в мозге.

Важен здесь, по мнению специалиста, и социальный аспект, поскольку онлайн‑игры создают виртуальные сообщества, где люди с общими интересами могут коммуницировать между собой.

Впрочем, не все видеоигры одинаково полезны. Лучшие «тренеры» для ума – это стратегии, где нужно продумывать ходы наперед и экшен‑игры с шутерами, заставляющие мгновенно реагировать и запоминать детали.

Тем не менее существуют и более безопасные способы стимуляции когнитивных функций, не несущие риск для физического здоровья и угрозы зависимости.

В первую очередь, это спорт, который не только укрепляет тело, но и также улучшает координацию и моторные навыки, снижает уровень стресса, что повышает когнитивную гибкость, и способствует лучшей концентрации внимания.

Эффективный методом тренировки внимания и воображения может стать искусство. Сосредоточившись на одной картине, можно детально изучать композицию, акцентировать внимание на мелких элементах и их взаимосвязи, а также попытаться включить воображение.

Не стоит забывать и о настольных играх, которые так же, как и видеоигры, активируют память, мышление и логику, но при этом развивают коммуникативные навыки и обеспечивают социальное взаимодействие в офлайн‑формате.