Для NieR: Automata анонсировали русскую озвучку

Студия Mechanics VoiceOver анонсировала русскую озвучку для популярной игры NieR: Automata. Авторы также представили ролик, демонстрирующий предстоящую локализацию.

По словам создателей перевода, сборы на реализацию дубляжа уже достигли половины от требуемого результата. Они объявили, уже записан огромный пласт персонажей и что работа продолжается. При этом дата выпуска русской озвучки пока неизвестна.

Русской озвучке NieR: Automata быть! С вашей помощью мы сможем подарить локализацию этой культовой игре, которая засела в сердцах множества игроков.Теперь же мы готовы полноценно анонсировать русскую озвучку, а также сообщить вам, что работа действительно идёт и уже даже записан огромный пласт персонажей. А ещё мы подготовили небольшой демонстрационный ролик с нарезкой сцен из начала игры, чтобы вы могли оценить, насколько же атмосферно звучит игра на великом и могучем языке.

NieR: Automata вышла в 2017 году на PlayStation 4 и ПК, а позднее — на Xbox и Nintendo Switch. Действие проекта разворачивается в постапокалиптическом мире будущего, где человечество воюет с инопланетянами, а различные роботы выступают за обе стороны. Игрок берёт на себя управление девушкой-андроидом 2В, которой предстоит пройти тяжёлые испытания в открытом мире. В феврале авторы игры сообщили, что продажи проекта достигли 10 млн копий. Они также отметили, что NieR: Automata получит продолжение.