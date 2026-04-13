Razer выпустила игровые TWS-наушники Hammerhead V3 HyperSpeed

Razer пришла с новым устройством — игровыми наушниками-вкладышами — Hammerhead V3 HyperSpeed. Производитель обещает, что шумодав в них стал на 50% эффективнее. Также выросла батарея: если раньше наушники работали 6,5 часа, то новые — до 10 часов (при выключенной подсветке и шумоподавлении).

© Ferra.ru

Для игры на компьютере добавлен THX Spatial Audio, что создаёт «эффект присутствия, как в кинотеатре». Наушники подключаются двумя способами: через беспроводной «свисток» или Bluetooth. Версия Bluetooth обновлена до 6.0.

Наушники работают с ПК, PlayStation, Nintendo Switch, телефонами и планшетами, но… не с Xbox. Купить их можно за 129 долларов.

Razer также выпустила упрощённую версию без «свистка» — Hammerhead V3 X HyperSpeed. Ее оценили в 99 долларов.