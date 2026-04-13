Новую часть Metro могут анонсировать на следующей неделе

Студия 4A Games может анонсировать новую игру серии Metro уже на следующей неделе, 16 апреля. Изначально этой информацией в соцсети X (Twitter) поделился инсайдер AlexandreNGamR, а позже, как пишет издание WccfTech, его на форуме ResetEra подтвердил другой известный информатор NateTheHate.

NateTheHate также подтвердил слухи о грядущем State of Play от Sony, который, по имеющимся данным, состоится 16 апреля и будет преимущественно посвящен сторонним издателям. В рамках того же мероприятия, по имеющимся данным, должен состояться полноценный показ ремейка Assassin's Creed Black Flag под официальным названием Resynced.

О работе над новой частью Metro студия 4A Games официально сообщила еще в марте 2025 года, уточнив, что проект создается совместно с автором книг-первоисточников Дмитрием Глуховским (признан в РФ иноагентом) при участии основателей студии и ключевых разработчиков серии.

Дата возможного анонса пока официально не подтверждена. Sony традиционно объявляет о проведении State of Play не ранее чем за день-два до начала, поэтому окончательная ясность наступит не раньше среды на следующей неделе.

