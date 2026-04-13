ZeniMax хочет зарегистрировать в России три товарных знака

Американская компания ZeniMax Media, дочерняя структура Microsoft Gaming, подала заявки на регистрацию трех товарных знаков в России. Об этом пишет ТАСС.

Заявки были поданы 8 апреля от имени «ЗениМакс Медиа Инк» из США. Под защиту планируется поставить названия двух известных видеоигровых серий – The Evil Within и Fallout Shelter, а также Terran Armada, которое является названием дополнения к ролевой игре Starfield. Таким образом, компания стремится сохранить права на три коммерчески значимых наименования из своего портфеля.

Регистрация запрошена сразу по пяти классам Международной классификации товаров и услуг: классам № 9, 16, 25, 28 и 41. В совокупности они охватывают широкий спектр категорий – компьютерные игры и программное обеспечение, книги, одежду и обувь, игрушечные фигурки, а также телевизионные программы и развлекательные услуги.

ZeniMax Media была создана в 1999 году. Компания владеет такими студиями, как Bethesda Softworks и id Software. Они в свою очередь известны по таким франшизам, как The Elder Scrolls, Fallout, Doom, Wolfenstein, Prey и не только. В 2021 году ZeniMax Media была полностью выкуплена корпорацией Microsoft за $7,5 млрд.

