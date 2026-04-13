Энтузиаст запустил macOS на игровой приставке Nintendo Wii

Но один Разработчик по имени Брайан Келлер заставил старую версию операционной системы Mac работать на Nintendo Wii. Почему? Потому что кто-то в интернете сказал, что это невозможно. Брайан, видимо, любитель споров в Сети, воспринял эти слова как вызов.

Идея пришла к нему ещё в 2013 году, но по-настоящему взялся за дело он пять лет назад, когда кто-то на Reddit написал, что у такого проекта «ноль шансов».

Удобно, что внутри у Wii процессор на архитектуре PowerPC — такой же, как в старых компьютерах Mac. Келлер сам написал специальную программу загрузки, доработал системные файлы и создал новые драйвера. В итоге он даже смог подключить к Wii клавиатуру и мышь через USB.

Вся работа заняла много времени, но разработчик назвал её «глубоко удовлетворяющей».

Желающие могут найти подробности в блоге Брайана или на его странице в GitHub.