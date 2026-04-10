Пираты слили на торренты Resident Evil Requiem

Хакер voices38 объявил об успешном обходе антипиратской защиты Denuvo в игре Resident Evil Requiem. Это первый случай взлома проекта с актуальной версией системы защиты без использования гипервизора.

Ранее подобные попытки обхода Denuvo требовали использования гипервизорных решений, что усложняло процесс и могло создавать дополнительные риски для стабильности и безопасности системы. В новой реализации, как утверждает автор, используется нативный метод, не требующий промежуточных слоев.

Отдельно подчеркивается влияние на производительность. При использовании гипервизора снижение частоты кадров могло достигать в среднем 11 fps, тогда как нативный подход позволяет устранить эти потери. На системах с устаревшим оборудованием разница может быть более значительной.

По оценке voices38, версия Denuvo, примененная в Resident Evil Requiem, содержит ограниченные изменения по сравнению с релизом 2025 года.

Resident Evil 9: Requiem — новая часть знаменитой серии хорроров, вышедшая в феврале 2026 года. Действие игры разворачивается в Раккун-Сити, в котором в конце 90-х произошла утечка зомби-вируса. Главными героями новой части выступают ветеран франшизы Леон Кеннеди и агент ФБР Грейс Эшкрофт, дочь журналистки Алиссы Эшкрофт из Resident Evil: Outbreak.