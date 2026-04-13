В «Мире танков» начался ивент «В космос»

Компания «Леста Игры» сообщила о старте нового ивента в онлайн-игре «Мир танков». Событие получило название «В космос» и было выпущено в преддверии Дня космонавтики.

Действие нового режима происходит на фантастической планете Восток. В игре появились внедорожники «Спутник» и «Метеор», которые возвращаются в бой сразу после уничтожения. Сами сражения длятся шесть минут, предлагая игрокам динамичные заезды. Главная цель режима — собрать максимум ценных данных, которые нужно искать повсюду.

В рамках события в проект добавили новую версию знаменитой песни «Трава у дома» группы «Земляне», которую записали специально для космического режима. Кроме того, боевой пропуск подарит пользователям нового члена экипажа — космонавта Олега Артемьева, который совершил три полёта на МКС.

За исследование планеты игроки получат тематические контейнеры с премиум-техникой и другие награды. Режим будет доступен до 22 апреля.