Процессор Exynos 2700 заметили в Geekbench

В бенчмарке Geekbench обнаружились первые результаты работы нового процессора Samsung — Exynos 2700. Как пишут СМИ, именно он будет стоять в будущих смартфонах Galaxy S27 и S27 Plus.

Пока процессор тестируют на специальной инженерной плате, а не в готовом телефоне. Имейте в виду, что у таких ранних образцов результаты обычно ниже финальных.

Судя по данным, Exynos 2700 получил 10 вычислительных ядер. Самые быстрые работают на частоте 2,88 ГГц, более экономичные — на 2,3−2,4 ГГц. В тесте производительности чип набрал 2603 балла в одноядерном режиме и 10 350 — в многоядерном.

Отдельный тест графики показал результат 15 618 баллов. За неё отвечает новый графический чип Xclipse 970. На этот раз Samsung разрабатывает его полностью сама, без помощи AMD.

По другим слухам, Exynos 2700 будут выпускать по 2-нанометровому техпроцессу.