Фестиваль «Игропром» объявил даты проведения и программу

Организаторы фестиваля и отраслевой премии "ИГРОПРОМ" сообщили о датах проведения мероприятия и представили основные элементы программы.

В нынешнем году событие пройдет с 18 по 20 сентября на площадке бизнес-центра "Амальтея" в кластере видеоигр и анимации "Сколково". Партнером выступает Агентство креативных индустрий Москвы.

В рамках мероприятия запланирована выставочная часть, посвященная российской игровой индустрии, где посетителям обещают представить проекты разных форматов - от независимых разработок до крупных релизов.

Отдельные зоны, как рассказали организаторы, будут отведены под технологические решения, включая VR-разработки, автосимуляторы и стенды с демонстрацией технологий захвата движения (mocap).

Развлекательная программа включает косплей-дефиле, встречи с актерами озвучивания, а также ретро-зону с игровыми консолями прошлых лет. Также гости смогут поучаствовать в интерактивном квесте на территории фестиваля.

Деловая программа пройдет при участии Конференции разработчиков игр (КРИ). В ее рамках пройдут лекции и дискуссии с представителями индустрии. Кроме того, на площадке ожидается зона вакансий, где компании представят карьерные возможности.

Завершит событие церемония вручения премии "Наш ИГРОПРОМ", на которой отметят лучшие российские игровые проекты.

Продюсер "ИГРОПРОМ" Андрей Пушкарёв рассказал "Российской газете" о трансформации проекта в экосистему, объединяющую разработчиков, игроков, экспертов, бизнес и государство:

"За три года мы выросли с 3000 посетителей в 2023-м до более 12 000 в 2025-м. Ключевой прорыв - создание полноценной экосистемы для отечественной игровой индустрии. Это не просто мероприятия, а устойчивая платформа для роста и продвижения российских проектов на глобальном уровне. В экосистему проекта теперь входит возрожденная Конференция разработчиков игр (КРИ) - центр профессионального диалога и инноваций. Также мы проводим традиционный онлайн-конкурс для разработчиков, финал которого будем подводить в мае. На конкурс поступило более 190 заявок, из них отобрано 135. Также мы планируем запустить цифровой фестиваль в Steam с проектами российского "культурного кода".

Ранее сообщалось, что в 2026 году в столице также состоится фестиваль поп-культуры Comic Con Игромир, который пройдет с 3 по 6 декабря на площадке «Тимирязев Центра». В этот раз организаторы увеличили продолжительность мероприятия до четырех дней вместо трех, сохранив фокус на кино, видеоиграх, комиксах и косплее.