Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, апрель 2026

До лета игровая индустрия временно сбавила обороты, но любопытные игры по-прежнему продолжают выходить. Мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

В Epic Games Store раздают переиздание, возможно, одной из самых странных Японских игр — TOMAK: Save the Earth Regenerate. В этом гибриде raising-sim и визуальной новеллы игроку предстоит… Выращивать заботиться о голове богини, которая потеряла свое тело и теперь вынуждена жить в цветочном горшке. И от того, насколько хорошо игрок относится к ней, зависит судьба всей планеты. TOMAK можно бесплатно забрать до 16 апреля.

На раздачу в EGS также вышла Prop Sumo: игра для вечеринок в духе Super Smash Bros., где игрокам в роли бытовых объектов предстоит выталкивать соперников с причудливых арен. Игра может предложить 22 более 40 «бойцов», десяток динамичных карт и систему кастомизации персонажей. Prop Sumo также можно добавить на аккаунт до 16 апреля.

Авторы серии We Were Here опубликовали в Steam демоверсию следующей части цикла — We Were Here Tomorrow. На этот раз двум приключенцам предстоит отправиться в далекое будущее, где ждут совсем другие головоломки, но хорошо знакомый подход к ним: решать задачки необходимо, общаясь с товарищем по рации. Помимо этого, в Tomorrow у каждого игрока будут уникальные способности, которые также помогут в решении головоломок.

Авторы симулятора художника Eastshade выпустили в Steam демоверсию своего нового проекта — магического приключения Songs of Glimmerwick. Игрок сможет примерить на себя роль студента академии магии в мире, где волшебство творят с помощью музыки. Разработчики обещают проработанный сеттинг, множество интересных персонажей, прокачку персонажа и интригующий сюжет, который расскажет как о студентах академии, так и о других жителях магического острова.