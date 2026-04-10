Ubuntu 26.04 требует для работы больше ОЗУ, чем Windows 11

Ubuntu, некогда самая популярная и доступная операционная система на базе Linux, долгое время уверенно развивалась, предлагая пользователям преимущества перед Windows, включая открытость и низкие системные требования. Однако выход Ubuntu 26.04 LTS может стать переломным моментом.

© MobiDevices

Требования к железу

Новая версия предъявляет более высокие требования к оборудованию: для установки теперь потребуется 2-ядерный процессор с частотой 2 ГГц, 6 ГБ оперативной памяти и 25 ГБ свободного места на диске. Это заметное увеличение по сравнению с предыдущими версиями Ubuntu.

Для сравнения, Windows 11 требует 2-ядерный процессор с частотой 1 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ свободного места. Таким образом, у Windows 11 ниже требования к процессору и памяти, но выше – к объёму накопителя.

Повышение требований может ограничить доступность Ubuntu для владельцев бюджетных или устаревших ПК. Тем не менее возможность установить десктопную версию Ubuntu на менее производительные системы по-прежнему сохраняется: минимально достаточно 2 ГБ оперативной памяти для Ubuntu Desktop и 1,5 ГБ – для серверной версии. В случае с Windows 11 Microsoft официально не допускает установку системы на устройства, не соответствующие всем требованиям.

Дополнительным препятствием для пользователей Windows 11 остаются специфические аппаратные требования – поддержка Secure Boot, TPM 2.0, а для функций Copilot+ ещё и наличие нейронного процессора (NPU). При этом Copilot+ не является частью базовой ОС и недоступен на большинстве существующих компьютеров.

Таким образом, хотя Ubuntu 26.04 LTS стала более требовательной, она всё ещё остаётся более гибкой с точки зрения установки на старое или недорогое оборудование. В отличие от подхода Microsoft, ограничения Ubuntu выглядят более понятными и менее жёсткими для обычных пользователей.

Сроки выхода

Выпуск Ubuntu 26.04 LTS (Long Term Support), разработанной компанией Canonical, запланирован на 23 апреля текущего года.