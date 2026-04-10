Инсайдер поделился рендерами портативной консоли OnePlus

OnePlus, если верить инсайдам, работает над игровой портативной консолью на Android. И первые изображения устройства уже появились в китайской Weibo.

Судя по рендерам, консоль получит достаточно массивный корпус. По слухам, экран будет 8 дюймов, а внутри — топовый MediaTek Dimensity.

Но вместо стандартных джойстиков ставку сделают на сенсорный экран. Утверждается, что он будет «отлично распознавать несколько нажатий одновременно, быстро откликаться на касания и поддерживать высокую частоту обновления».

Пока неизвестно, поступит ли вообще эта консоль в продажу.