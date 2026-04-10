«Попал в нерв времени»: Как «Ведьмак» Сапковского очаровал весь мир

Творчество автора фэнтези-саги «Ведьмак» Анджея Сапковского повлияло на развитие жанра фэнтези в целом и славянского фэнтези в частности, сказала НСН шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

Писатель Анджей Сапковский подтвердил, что работает над новой книгой по вселенной о ведьмаке. Заявление прозвучало во время его участия в книжной ярмарке в Брюсселе, однако подробности проекта автор раскрывать не стал, отметив, что информация о будущем романе пока остается закрытой. Писарева объяснила секрет долговечности популярности «Ведьмака» спустя десятилетия после выхода первых книг.

«Сапковский начал создавать цикл о ведьмаке в 80-е годы, в то время, когда весь мир очень нуждался в понятном и человечном герое. Он попал в нерв времени, создав Геральта из Ривии — не возвышенного, недостижимого кумира, а вполне понятного, обаятельного и циничного героя, охотника за чудовищами. Популярность «Ведьмака» складывается из нескольких составляющих, которые относятся не только к литературным достоинствам книги — как это часто и бывает, расширяют аудиторию экранизации и все, что создается вокруг произведения. По мотивам «Ведьмака» были сняты телесериал, полнометражный фильм, выпущены компьютерные игры, рок-опера, комиксы и множество фанфиков. В этом плане Сапковскому повезло создать удивительного героя, интересный сеттинг на актуальные темы — и возникла целая вселенная о ведьмаке, которую обожают читатели, синефилы и геймеры. На сегодняшний день «Ведьмак» — одна из самых успешных и неустаревающих франшиз, постоянно попадающая в актуальное. К слову, общемировой интерес к славянскому фэнтези и нетипичным героям отчасти породил именно «Ведьмак», — сказала собеседница НСН.

«Сапковский, несомненно, расширил границы жанра и показал, как можно свободно обращаться со сказочными историями. Он оказал влияние не только на польскую жанровую литературу, но и на все европейское фэнтези. Кроме того, многие российские digital-авторы вдохновлялись «Ведьмаком» и создавали фанфики по мотивам цикла. До Сапковского славянское фэнтези не имело такие масштабы, он вывел на авансцену мрачные декорации и деконструировал классическое фэнтези, обращался к серьезным философским вопросам, таким как дихотомия добра и зла, создал обаятельных и неоднозначных героев. Сапковский изменил представление о фэнтези как о жанровой литературе с ограниченными приемами и ресурсами и показал, как можно лавировать между фэнтезийным и реалистическим», — добавила Писарева.

Серия книг о ведьмаке — цикл фэнтези‑произведений польского писателя Анджея Сапковского. Главный герой — Геральт из Ривии — ведьмак, охотящийся на чудовищ. Мир вселенной напоминает Европу позднего Средневековья. После «сопряжения сфер» в мир людей проникли чудовища и волшебные существа.

Первые книги — сборники рассказов о приключениях Геральта. Здесь он знакомится с бардом Лютиком и чародейкой Йеннифэр. В поздних рассказах появляется Цири — княжна разрушенного королевства Цинтры, приёмная дочь Геральта по «праву неожиданности». Романы выстраиваются в единую историю: Геральт защищает Цири от Нильфгаардской империи на фоне противостояния северных королевств и юга.

