Авторы хоррора «Пункт назначения» снимут фильм по Metal Gear Solid

Компания Sony Pictures объявила о производстве экранизации культовой серии видеоигр Metal Gear Solid. Разработку проекта по мотивам франшизы Хидео Кодзимы доверили постановщикам хоррора «Пункт назначения: Узы крови» Заку Липовски и Адаму Б. Стейну.

В своём обращении режиссёры заявили, что знакомы с MGS и очень рады экранизировать историю из видеоигр, которая сама когда-то вдохновлялась кинематографом.

Metal Gear Solid — настоящий революционный кинематографический шедевр, который произвёл революцию в видеоиграх. Мы рады экранизировать культовых персонажей Хидео Кодзимы и перенести его незабываемый мир на большие экраны.

У будущей ленты пока никаких деталей. Ожидалось, что экранизацию франшизы снимет Джордан Вот-Робертс («Конг: Остров черепа»), а главную роль сыграет Оскар Айзек («Франкенштейн»), однако проект, судя по всему, так и не выйдет в свет.