Пиратский выживач Windrose выйдет в раннем доступе 14 апреля

Узбекистанская студия Windrose Crew раскрыла дату выхода пиратского экшен Windrose в раннем доступе. Игра станет доступна в Steam уже 14 апреля.

Проект представляет собой PvE выживач в открытом мире, действие которого происходит в эпоху пиратства. Пользователям предстоит крафтить различные предметы, путешествовать по островам и искать различные сокровища. Авторы обещают глубокую боевую систему, полноценную сюжетную кампанию и множество секретов.

Ранее в Steam вышла шестичасовая демоверсия Windrose, которую тепло приняли геймеры: более восьми тысяч обзоров, из которых 92% положительны. Авторы игры также рассказывали, что пиратский выживач добавили в список желаемого Steam более 1 млн пользователей.