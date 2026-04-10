Keychron выложила в открытый доступ чертежи своих клавиатур и мышей

Производитель клавиатур и мышей Keychron выложил в открытый доступ 3D-модели всех своих устройств. Теперь любой желающий может скачать чертежи, чтобы напечатать на 3D-принтере корпус или доработать детали под себя.

Файлы опубликованы на GitHub. Их можно использовать бесплатно, но только для себя — продавать переделанные устройства запрещено. В открытом доступе оказались также и детали клавиш, колёсиков и креплений.

Глава компании объяснил, что таким образом Keychron хочет «помочь сообществу».

Раньше Keychron уже публиковала часть своих наработок, но теперь под открытую лицензию попали все устройства.