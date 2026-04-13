В Армении разрабатывают игру типа GTA с рэпером Мишо

В армянском геймдеве стартовал амбициозный проект – первая open-world игра, действие которой разворачивается в Ереване. Об этом сообщает Telegram-канал Economy of Armenia, сравнивая проект с GTA.

В центре сюжета – персонаж по имени Артур с непростым прошлым, который пытается изменить свою жизнь. Игрокам будет доступен практически полностью воссозданный армянский город в формате открытого мира: свободное перемещение по улицам, взаимодействие с NPC и влияние на развитие истории. Среди заявленных особенностей — реалистичное управление автомобилями и оригинальный саундтрек.

Главного героя в игре озвучит известный рэпер Мишо. Продюсером же выступает Рафаэль Тадевосян.

В ближайшее время разработчики обещают выпустить первый тизер проекта.

Релиз «армянской GTA» запланирован на декабрь 2026 года. Примечательно, что непосредственно GTA 6 выйдет несколько раньше – 19 ноября 2026 года.

