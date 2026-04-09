Как начать дополнение Terran Armada в Starfield: гайд

Не прошло и полутора лет, как Starfield получила очередное платное дополнение — Terran Armada. Портал gamespot.com рассказал, как начать его прохождение.

Прежде всего, игра рекомендует начинать дополнение Terran Armada игрокам, достигшим 50 уровня и выше. Хотя этим предупреждением можно пренебречь, начав сюжет на 35-40 уровнях, за него лучше браться на достаточно поздних стадиях основного квеста.

Хорошая новость в том, что Terran Armada не требует полного прохождения основного сюжета Starfield; его можно начать, не проходя даже и пары часов. Игроку нужно лишь добраться до Акилы по сюжету. После этого можно настроиться на местную частоту SSNN и услышать новости об армаде.

Прослушав трансляцию, игрок получит новое задание под названием «Атака армады терранов». Пометьте его как активное задание — и игра предложит вам присоединиться к поисковой группе в системе Нирвана, которая находится в правом нижнем углу галактической карты.

Попав в Нирвану, вы можете встретиться с кораблем «Олокун», и его капитан попросит вас прочесать астероидное поле неподалеку. Останется только включить круиз-контроль на корабле — и можно отправляться на поиски таинственной армады.