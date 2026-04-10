GIGABYTE представила новый OLED-монитор

Модель работает с разрешением QHD (2560 на 1440 точек) и частотой обновления 280 Гц. Время отклика матрицы составляет 0,03 мс. Монитор имеет сертификат VESA ClearMR 15000, который говорит о низком уровне размытия в динамичных сценах.

Устройство поддерживает стандарт DisplayHDR True Black 400 и охватывает 99 процентов цветового пространства DCI-P3. Точность цветопередачи оценивается отклонением Delta E менее 2. В режиме HDR Peak 1000 яркость достигает 1000 нит, что дает глубокий черный цвет и высокий контраст. Монитор совместим с технологиями NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro, которые убирают разрывы кадра.

Модель ориентирована на игроков, которым нужны крайне высокое качество изображения. Режим Ultra Clear использует технологию вставки черного кадра BFI и уменьшает смазывание в движении. При подключении к консоли с частотой 120 Гц этот режим заметно повышает четкость, приближая ее к показателю вдвое большей частоты.

Функция Tactical Switch 2.0 позволяет быстро переключаться между форматами 16:9, 4:3 и 5:4. Можно также уменьшить активную область экрана до 24 дюймов, чтобы лучше сконцентрироваться на игре в шутерах. Технология VRR Anti-Flicker регулирует диапазон переменной частоты обновления и снижает мерцание в динамичных сценах.

Для длительной работы предусмотрена система AI OLED Care. Она управляет обновлением пикселей и уменьшает риск выгорания. В конструкции используется графеновая термопленка и пассивное охлаждение без вентиляторов, что обеспечивает бесшумный отвод тепла.

Модель MO27Q2A ICE сочетает высокую частоту обновления, точную цветопередачу и функции управления изображением. Белый корпус делает монитор подходящим вариантом для светлых интерьеров. Устройство рассчитано на тех, кому важны скорость и погружение в игровой процесс.