В Москве прошел тест отечественных игр. Представлен проект в духе Titanfall

8 апреля в столице в пространстве "АКИ.лаб" Агентства креативных индустрий Москвы прошел открытый плейтест, на котором гости могли лично опробовать десять игр участников седьмого сезона акселератора "Фабрика видеоигр" и других независимых студий.

Среди них на одном из стендов был представлен динамичный sci-fi слэшер Zero Run, созданием которого занимаются два разработчика - Тимофей Остроглазов (программист, моделлер, аниматор, VFX-дизайнер) и Михаил Абаджян (концепт-художник, level-дизайнер, сценарист, визионер).

Действие проекта разворачивается на станции Solaris после сбоя системы. Геймерам предстоит взять на себя роль реплики самурая с имплантом телекинеза, позволяющим менять тактику боя и управлять окружением.

Авторы в качестве источников вдохновения называют темы, затрагиваемые в SOMA и "Я, робот", а визуальную часть связывают с эстетикой Portal и Mirror's Edge. По ощущениям же вашего покорного слуги после забега в тестовом билде геймплейная составляющая очень сильно отдает Titanfall, что для команды из двух человек, безусловно, комплиментарно.

Также среди участников выделялась "Казаки - Разбойники" - интерактивная история с элементами хоррор-детектива от студии AKOS GAME.

Синопсис у проекта следующий: "Игра-расследование о постсоветских временах, где вам предстоит разгадать тайну загадочного исчезновения ребенка в компании главного героя Сашки и его друзей. Вы окажетесь втянуты в трагическое событие давних лет, которое заставит усомниться в реальности происходящего. Станете ли вы на путь мистики, веря в потусторонние силы, или будете искать во всем здравый смысл, полагаясь на логику и факты? Собирайте улики и совершайте решающий выбор, от которого зависит судьба каждого из героев. Открывайте карточки персонажей и предметов, чтобы собрать полную коллекцию, и окунитесь в ностальгическую атмосферу дворовых разборок, старых магнитофонов, первой любви и крепкой дружбы."

Еще один интересный проект - O'raya - метроидвания о слепой девочке с шотландского побережья, живущей под постоянной опекой отца. Разработкой занимается команда SVET games, состоящая из девяти участников.

Авторы в рамках мероприятия раскрыли сюжетную завязку: "Когда порыв ветра уносит в море медальон - последнюю память о матери - главная героиня решается прыгнуть за ним. В зачарованном подводном мире она обретает способность "видеть" пространство с помощью волшебных ракушек и их эхолокации".

Появление подобных проектов происходит на фоне продолжающегося обсуждения системной поддержки отечественного геймдева. Ранее стало известно, что Организация развития видеоигровой индустрии представила проект Стратегии развития видеоигровой индустрии в России: документ предполагает формирование долгосрочной повестки до 2035 года, включая меры по привлечению инвестиций, развитию технологий и образовательных инициатив.